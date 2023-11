LIVE VK Lvi Praga-Civitanova | Champions League volley in DIRETTA | trasferta in Repubblica Ceca

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di VK Lvi, secondo incontro della fase a gironi dellamaschile di. I ragazzi della Lube Cucinetornano in campo per il secondo incontro del Gruppo E, e lo fa in unaostica in Cechia contro la VK Lvi. Le due squadre arrivano a quest’incontro a pari punti nel girone, avendo vinto l’incontro inaugurale. La squadra italiana ha battuto per 3-0 i rumeni dell’Aracada Galati, mentre i cechi hanno avuto la meglio della squadra belga Maaseik con il medesimo punteggio. La sfida vede nettamente favoriti i ...