LIVE VK Lvi Praga-Civitanova 22-25 | 4-2 | Champions League volley in DIRETTA | i marchigiani vincono il primo set

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BENFICA-PIACENZA DIDALLE 21.30 4-2tempo vincente di Crer. 3-2 Parallela vincente di Herrera, che piega le mani di Cech. 3-1 Muro vincente di Janouch. 2-1 Schouten passa alto sulle mani del muro e trova ilpunto del suo parziale. 1-1 Mani out trovate da Herrera. 1-0 Rimane in rete il muro di Chinenyeze. SECONDO SET 18.33 Il set è cambiato dall’ingresso in campo di Mattia Bottolo, che ha sostituito un non brillante Nikolov. 18.31 La Lube è partita fortissimo, piazzando subito un piazzale di 5 punti a 0. Non si è fatta attendere la reazione di, che ha messo a segno un parziale di 6 punti consecutivi sul servizio di Schouten, portandosi avanti anche di 4 punti. 22-25 ...