LIVE VK Lvi Praga-Civitanova 22-25 | 17-25 | 2-2 | Champions League volley in DIRETTA | la Lube domina il secondo set

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BENFICA-PIACENZA DIDALLE 21.30 2-2 Errore al servizio di Yant Herrera 1-2 Mani out trovate da Lagumdzija, che gestisce perfettamente un’alzata complicata in bagher di Balaso. 1-1 Primo tempo morbido giocato da Mc Carthy. 0-1 Attacco vincente di Yant Herrera, trascinatore della squadra questa sera. TERZO SET 18.59 Sono rimasti in panchina tutto il set sia Nikolov che Zaytsev. Ad entrambi è stata concessa la possibilità di riposarsi dopo la maratona di domenica contro Taranto. 18.58 Lailset e lo vince per 25 punti a 17. I marchigiani hanno alzato l’attenzione in difesa, sporcando molte più palle a muro, creandosi quasi sempre la ...