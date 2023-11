LIVE VK Lvi Praga-Civitanova 17-16 | Champions League volley in DIRETTA | grande equilibrio nel primo set

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BENFICA-PIACENZA DIDALLE 21.30 17-17 Pipe vincente di Bottolo. 17-16 Ace di Mc Carthy!! 16-16 Altrotempo per Mc Carthy, che frutta un altro punto ai cechi. 15-16 Errore dai 9 metri di Madsen 15-15tempo vincente per Mc Carthy, che piega le mani del muro di Chinenyeze. 14-15 De Cecco vince la sfida a muro contro Janouch e riporta i marchigiani avanti. 14-14 Ricezione slash per Chinenyeze, che punisce un errore di Cech. 14-13 Pallonetto vincente di Anzani, che rallenta il movimento del braccio sultempo. 14-12 Si ferma in rete il servizio di Bottolo. 13-12 Parallela vincente per Herrera. Leggera confusione ad inizio scambio dopo l’attacco in seconda di Janouch. 13-11 ...