LIVE VK Lvi Praga-Civitanova 0-1 | Champions League volley in DIRETTA | iniziato l’incontro

(Di giovedì 30 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BENFICA-PIACENZA DIDALLE 21.30 0-3 Altro muro vincente per la Lube, che copre benissimo l’attacco di Schouten. 0-2 Muro vincente per Nikolov 0-1 primo punto percon Yant Herrera. 18.03 Questo il sestetto titolare della VK Lvi: Schouten, Cech, Mc Carthy, Janouch, Crer, Madsen. 18.01 Ecco i 6 giocatori con cuiinizierà il match: Chinenyeze, Lagumdzija, De Cecco, Anzani, Nikolov, Herrera e Balaso (Libero) 17.59 È risuonato l’inno della competizione. È il momento del saluto tra i due team, prima dell’annuncio dei sestetti titolari. 17.57 I marchigiani hanno giocato questo weekend contro Taranto, vincendo una maratona di 5 set. I cechi invece sono a riposo da ...