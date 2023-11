Europa League - gli arbitri : Stefanski per Servette-Roma - Oliver per Atalanta-Sporting

Servette - Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stade de Geneve, il match d'Europa League 2023/2024 trae Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stade de Geneve,e Roma si affrontano nel match valido per la quinta giornata dei gironi dell'Europa League 2023/2024- Roma 0 - 0: sintesi e moviola Aggiornamenti dalle 21.

Servette-Roma live: segui la sfida, Mourinho vuole il primo posto Corriere dello Sport

Servette-Roma LIVE, ufficiale: out Mancini e Pellegrini. Davanti Lukaku-Dybala ForzaRoma.info

Servette-Roma live: segui la sfida, Mourinho vuole il primo posto

Mourinho vuole evitare gli squali della Champions. Per questo contro il Servette non basterà vincere, ma segnare tanti gol. Alla Roma in realtà basta anche un pareggio per mettersi in tasca la ...

LIVE Servette-Roma, le formazioni ufficiali: Dybala-Lukaku dal 1', c'è El Sharaawy

Vincere, possibilmente con tanti gol, per centrare il primo posto nel Gruppo G di Europa League, che porterebbe automaticamente agli ottavi senza passare dai pericolosi sedicesimi con le terze classif ...