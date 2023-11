LIVE Servette-Roma 1-1 | Bedia riprende il solito Lukaku

(Di giovedì 30 novembre 2023) Vincere, possibilmente con tanti gol, per centrare il primo posto nel Gruppo G di Europa League, che porterebbe automaticamente agli ottavi...

LIVE Servette-Roma 0-0 : occasioni per Kutesa - Cognat e Bolla

DIRETTA Europa League, Servette - Roma 0 - 1: si chiude il primo tempo LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dello 'Stade de Geneve' trae Romain tempo reale. Formazioni UFFICIALI- RomaSERVETTE (4 - 4 - 2): Frick; Tsunemoto, Rouiller, Severin, ...

LIVE! SERVETTE-ROMA 1-1: Lukaku implacabile, ma Bedia lo riacciuffa Eurosport IT

Servette-Roma LIVE, ufficiale: out Mancini e Pellegrini. Davanti Lukaku-Dybala ForzaRoma.info

LIVE! SERVETTE-ROMA 0-0: DIRETTA SCRITTA, AGGIORNAMENTI, 5a GIORNATA DI EUROPA LEAGUE 2023/24

Buonasera amici e amiche di Eurosport da parte di Iacopo Erba e benvenuti alla diretta testuale di Servette-Roma, match valido per la 5a giornata del girone C di Europa League. Dopo la disfatta di ...

EUROPA LEAGUE, Le ufficiali di Servette-Roma

La Roma torna in campo in Europa League questa sera per affrontare il Servette nella 5ª giornata della fase a gironi della competizione. Queste le scelte dei due allenatori: ...