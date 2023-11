LIVE Sci alpino | Terza prova Beaver Creek 2023 in DIRETTA | cancellato l’ultimo test sulla Birds of Prey

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.22 Non arrivano buone notizie per quanto riguarda le condizioni meteo, dal momento che il peggioramento delle stesse ha portato alla cancellazione dellae ultimacronometrata. 07.20 Buongiorno a tutti e bentrovati alladelladella discesa libera maschile di(USA), valida per la Coppa del Mondo di sci. Buon pomeriggio amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alladelladella discesa libera di(Stati Uniti), valevole per la Coppa del Mondo-2024 ...