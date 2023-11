LIVE – Padova-Lumezzane | Coppa Italia Serie C 2023 24 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 novembre 2023) E’ tempo didiC anche per, attese dal match che vale un posto nei quarti di finale delladi categoria. I padroni di casa partono favoriti, visti anche gli ultimi risultati in campionato ed il secondo posto nel Girone A alle spalle del Mantova. Il distacco con lain campionato è di 15 punti che gli ospiti non vogliono far vedere nel match degli ottavi di finale. Per la, infatti, uscire con la qualificazione davorrebbe dire da un’iniezione di fiducia importante anche e soprattutto in vista campionato. Sportface.it vi raconterà il match frache darà il suo tasto start alle 18.30. COME SEGUIRLA Sportface.it seguirà ...