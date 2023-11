LIVE Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas 8-8 | Eurolega basket in DIRETTA | equilibrio in avvio!

Leggi su oasport

Fallo di Dimsa sulla partenza di Mirotic,in bonus, liberi. 13-16 1/2 Lo. Time out che arriva dalla panchina di Ettore Messina. Fallo di Ulanovas che manda in lunetta Maodo Lo. 12-16 Tripla troppo comoda di Ulanovas, 2'29" sul cronometro. 12-13 Voigtmann lotta a rimbalzo e riportaa -1. 10-13 Tripla di Evans. 10-10 Shields ora ha la mano calda. 8-10 Hayes riporta avanti lo. 8-8 Shields si crea il tiro dal palleggio, 4'45" da giocare nel primo quarto, 3-3 i falli. 6-8 Due liberi di Ulanovas. Fallo a rimbalzo di Voigtmann su Smits, rimessa in attacco. 6-6 Persa dell'e Ulanovas realizza i punti numero 5 e 6 della sua serata. 6-4 Penetrazione di Shields che si appoggia al vetro. 4-4 Melli ...