LIVE Nuoto | Campionati Italiani invernali in DIRETTA | nuovo record italiano di Alberto Razzetti nei 400 misti!

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI TEMPI DI QUALIFICAZIONE PER MONDIALI E OLIMPIADI 18.30 Ora un break per le premiazioni di 100 dorso femminili e 50 maschili, poi si ripartirà con i 100 stile libero. 18.28 Perarrivano anche il pass per il Mondiale di Doha e per le Olimpiadi di Parigi. Secondo Pier Andrea Matteazzi in 4’17?32, terzo Samuele Martelli in 4’18?90. 18.27ferma il tempo a 4’09?29 e va a stabilire ilprimato nazionale togliendolo a Luca Marin. 18.24 2’00?71 il passaggio dia metà gara, seguono Matteazzi e Martelli. 18.22 Parte la finale a dei 400 misti maschili conche insidia il ...