LIVE Nuoto | Campionati Italiani invernali in DIRETTA | Benedetta Pilato non si ferma più! Miressi miglior tempo nei 100 sl Finali dalle 17 30

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI TEMPI DI QUALIFICAZIONE PER MONDIALI E OLIMPIADI 1149: Maria Bolometti vince la quarta serie degli 800 stile libero con 9’03?77 11.41: Viberti si è conto l’uomo del momento nei 50 rana e Lamberti ha ribadito che è in ottima condizione e mancherà probabilmente all’Italia a Otopeni… Si preannuncia anche una bella sfida nei 100 stile libero donne, si spera su tempi di qualità. Per il resto 100 dorso donne, 100 farfalla donne e 400 misti donne, anche a causa di qualche assenza, sono gare destinate a non esprimere c andiate per Doha o Parigi 11.40: E’ stata una mattinata promettente quella a cui abbiamo assistito. In particolare Alessandronei 100 stile, le specialiste dei 50 ranae Bottazzo, Federico Burdisso nei 200 farfalla e Alberto ...