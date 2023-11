LIVE Nuoto | Campionati Italiani invernali in DIRETTA | bene Burdisso e Lamberti! Attesa per Benedetta Pilato e Miressi

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI TEMPI DI QUALIFICAZIONE PER MONDIALI E OLIMPIADI 10.20: Questi i finalisti dei 50 dorso: Lamberti, Mora, Stefanì, Lazzari, Brunella, Glessi, Bacico, Busa 10.19: Lorenzo Mora si impone nell’ultima batteria con 25?28, secondo tempo assoluto 10.18: Simone Stefanì vince la quarta batteria con 25>”60 davanti a Christian Bacico in 25?80 10.16: Michele Lamberti si conferma in buona condizione vincendo con 24?95 la terza batteria dei 50 dorso 10.14: Nicolò Accadia si aggiudica la seconda batteria in 26?39 10.13: Flavio Leoni vince con 26?39 la prima batteria dei 50 dorso 10.11: Queste le finaliste dei 100 dorso donne: Gastaldi, Zofkova, Scalia, Gaetani, Pasquino, Toma, Biasioli, Gorlier 10.10: Molto lenta l’ultima batteria che viene vinta da Francesca Pasquino in 1’02?63 10.08: La penultima batteria va a Silvia ...