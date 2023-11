LIVE Cobolli-Nardi | NextGen Finals 2023 in DIRETTA | si parte tra 20?! Ultime chance di qualificazione

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.41 Tra circa 20 minuti prenderà il via l’ultima giornata di incontri di Round Robin alleAtp, tra cui il derby tra Lucae Flavio, decisivo! Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladel berby azzurro tra Lucae Flavio. La terza giornata di Round Robin delleATPpotrebbe far passare alle semifinale il tennista romano, che nella prima ha battuto 3 set a 1 Dominic Stricker e nella giornata di ieri ha perso 3 set a 0 contro Arthur Fils, che aveva battuto anche il pesarese in 5 set. Per farlo,deve vincere il suo match e guardare come finirà ...