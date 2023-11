LIVE – Cobolli-Nardi 4-34 2-4 3-41 3-0 | Next Gen Atp Finals 2023 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 novembre 2023) Ile latestuale di, terzo ed ultimo match della fase a gironi delleGen ATPdi Jeddah (Arabia Saudita). Il torneo è riservato ai migliori otto tennisti U21 della stagione ed è di scena sul cemento indoor della città araba. Il romano ha sconfitto in quattro set lo svizzero Dominic Stricker, salvo poi perdere nettamente contro il francese Arthur Fils. Il pesarese, invece, è il fanalino di coda del raggruppamento. Quest’ultimo, infatti, ha rimediato due sconfitte, la prima contro il transalpino e la seconda contro l’elvetico. Tra i due azzurri c’è solamente uno scontro diretto all’attivo. I due si sono incontrati la scorsa estate sulla terra rossa di Umago, in Croazia. In quell’occasione era il primo turno delle qualificazioni ...