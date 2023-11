LIVE Cobolli-Nardi 4-3 | 2-4 | 3-4 | 4-1 | 3-4 | NextGen Finals 2023 in DIRETTA | vince il pesarese | eliminato Il romano deve sperare in Fils

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20b.3-4, 4-2, 4-3, 1-4, 4-3! Chiude con una rispostante di rovescio. 6-3 Chiude al volo. 5-3 E’ buona una volèe in allungo dolorosa per. 4-3. Primante. 4-2 Gratuito di dritto. 3-2. Primante. 2-2 Gran dritto lungolinea sulla riga di. 2-1. Sulla riga il rovescio di. 1-1 Grandissima seconda in kick e dritto di là! 1-0NON E’ VERO che passante ha giocatoa UNA MANO di rovescio sulla riga lungolinea. 3-3 Altra prima, altro tiebreak. 40-15 Seconda in kick che da il ...