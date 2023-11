LIVE Biathlon | staffetta maschile Oestersund 2023 in DIRETTA | la Norvegia domina e vince davanti a Francia e Germania Quinta l’Italia molto fallosa al poligono

LIVE Biathlon - staffetta maschile Oestersund 2023 in DIRETTA : la Norvegia domina e vince davanti a Francia e Germania. Quinta l’Italia fallosa al poligono

LIVE Biathlon - staffetta maschile Oestersund 2023 in DIRETTA : Italia sesta ad una frazione dal termine. Hofer a caccia della rimonta

LIVE Biathlon - staffetta maschile Oestersund 2023 in DIRETTA : Italia settima ad 1 minuto dalla testa. Giacomel cerca la rimonta

LIVE Biathlon - staffetta maschile Oestersund 2023 in DIRETTA : Italia ottava dopo la prima frazione. Ora tocca a Zeni

LIVE Biathlon - staffetta maschile Oestersund 2023 in DIRETTA : Bionaz in prima frazione per l’Italia