LIVE Biathlon | staffetta maschile Oestersund 2023 in DIRETTA | Italia sesta ad una frazione dal termine Hofer a caccia della rimonta

(Di giovedì 30 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 16.24 Ad un poligono dalla situazione è la seguente: Christiansen ha 1? di vantaggio su Kuehn, il quale ha a sua volta 10? su Fillon Maillet. Austria quarta a 1’35” dalla testa, con 40? di margine su. 16.23 Veloce con la ricarica, che esce in quinta posizione a 2? 15?. 16.23 Zero per Jakob, che esce in quarta posizione. Bene sui primi due bersagli. 16.23 Si salva Fillon Maillet, che si rialza nel momento in cui si sdraia. 16.22 Riparte Kuehn mentre Fillon Maillet è sull’ultimo bersaglio. 16.22 Spalle al muro la Francia! Fillon Maillet commette 3 errori con il caricatore, 2 per la Germania. 16.21 Zero rapido di Christiansen, che riparte nel momento in cui Germania e ...