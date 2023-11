LIVE Biathlon | staffetta maschile Oestersund 2023 in DIRETTA | Italia ottava dopo la prima frazione Ora tocca a Zeni

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 15.38 PRIMO CAMBIO! Svizzera insieme alla Francia. Terza posizione per gli USA a 11 secondi, insieme all’Austria. Vi è poi un trenino con Slovenia, Germania, Norvegia eda 14 secondi. 15.37 Aumenta il vantaggio di Perrot e Stalder, che al passaggio dei 7 km hanno 9 secondi sull’americano. Zobel passa Stroemsheim, portandosi dietro Bionaz. Il distacco dei 3 è di 16 secondi. 15.36 Transita anche la Svezia ai 6.3 km. Brandt ha 41 secondi di ritardo dalla testa, ma è da solo e potrebbe ancora perdere. 15.35 Passaggio ai 6.3 km: Perrot e Stalder hanno 5 secondi di vantaggio su Germain. La Norvegia non guadagna nulla, rimanendo a 12 secondi dalla testa, mentre Bionaz ha rosicchiato 2 secondi, sfruttando la compagnia di Zobel. 15.34 All’uscita dal secondo poligono la ...