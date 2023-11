LIVE Biathlon | staffetta maschile Oestersund 2023 in DIRETTA | Bionaz in prima frazione per l’Italia

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA 15.22 In scia ac’è Zobel, primo frazionista tedesco.no sta provando a fare gara dura sin da subito. 15.21 Scaltro, che si porta subito inposizione. L’azzurro prova a dettare l’andatura in questo primo giro. 15.20 PARTITI!! Iniziata ladi. 15.18 Vento quasi assente al momento al poligono di. Vedremo se le condizioni varieranno nel corso della gara, oppure se rimarranno le medesime dell’azzeramento. 15.16 Questa la start list di questa gara: 1 NORVERGIA 2 GERMANIA 3 FRANCIA 4 SVEZIA 5 AUSTRIA6 ITALIA 7 FINLANDIA 8 UCRAINA 9 CECHIA 10 SLOVENIA 11 SVIZZERA 12 STATI ...