LIVE Benfica-Piacenza 0-0 volley | Champions League volley in DIRETTA | inizia la trasferta per gli emiliani!

(Di giovedì 30 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Gaspar trova le mani del muro. 0-2 Diagonale stretta pazzesca di Lucarelli,trova subito un break. 0-1 Si parte con un primo tempo di Ricci. 21:30 Ilrisponde con: Gaspar, Esehnko, Santos, Violas, Ryuma, Pablo. 21:29 Questo il sestetto di: Brizard, Recine, Lucarelli, Gironi, Simon, Ricci e Scanferla. 21:28 Le due formazioni hanno concluso la fase di riscaldamento ufficiale, è tutto pronto per l’avvio del match! 21:26, dopo un buon avvio di stagione, ha subito 3 sconfitte negli ultimi 4 match di Campionato, e occupa la quarta posizione in SuperLega,guida invece in scioltezza il Campionato portoghese. 21:23 Non ci sono precedenti ufficiali tra queste due formazioni, quella odierna ...