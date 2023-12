LIVE Bayern Monaco-Virtus Bologna 90-76 | Eurolega basket in DIRETTA | Serge Ibaka trascina i bavaresi | quarto ko stagionale per le V-nere in Europa

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:35 Termina qui la nostraper questa sera. Grazie a tutti voi, amiche ed amici di OA Sport, per averci seguito anche quest’oggi. Buon proseguimento di serata ed un saluto sportivo! 22:30 Ladopo un ottimo primo tempo non riesce a manteil trend nella ripresa, con ilche mette la freccia nel terzoe vola nella frazione conclusivata da unin formato NBA autore di 24 punti e 10 rimbalzi. Per le V-il top scorer è Marco Belinelli con 22 punti, che insieme ai 15 di Tornike Shengelia non riesce ad evitare il ko ai bolognesi attesi ora ...