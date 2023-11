LIVE Bayern Monaco-Virtus Bologna 70-66 | Eurolega basket in DIRETTA | padroni di casa ancora avanti alla terza sirena | le V-nere non mollano

Leggi su oasport

72-68 Tornike Shengelia da due: lanon molla, -4 delle V-! 72-66 Palleggio, arresto e tiro di Carlsen Ewards: doppio possesso pieno di vantaggio per i bavaresi! Inizia la frazione decisiva! Va in archivio anche il terzo quarto: si va all'ultima pausa breve del match sul punteggio di 70-66 in favore delsulla! 70-66 Sylvain Francisco segna entrambi i liberi a disposizione: altro +4 bavarese! 68-66 Edwards va fin in fondo ed appoggia per il nuovo vantaggio del! 66-66 2/2 per Carlsen Edwards a cronometro fermo: matchin parità! 64-66 Dentro il libero di Marco Belinelli, per il +2 ...