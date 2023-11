LIVE Bayern Monaco-Virtus Bologna 44-46 | Eurolega basket in DIRETTA | Serge Ibaka guida la reazione bavarese | V-nere a +2 all’intervallo lungo

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:30 11 punti per Marco Belinelli e 10 per Tornike Shengelia tra le fila della, mentre ilha ricucito lo strappo grazie a 15 punti di uno scatenatoe 10 di Isaac Bonga. Bavaresi più precisi dal pitturato (60%) e dalla lunetta (100%), con i bianconeri che invece tirano col 33,3% dall’arco. Si chiude il secondo quarto:lavede ridursi il vantaggio a due lunghezze sul(44-46)! 44-46 Virata e semi-gancio di: -2! 42-46 Nick Weiler-Babb va fin in fondo ed ...