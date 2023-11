LIVE Atalanta-Sporting 1-1 | pareggio di Edwards Ederson sfiora il vantaggio

(Di giovedì 30 novembre 2023) Obiettivo 1° posto. Basta un punto all’di Gian Piero Gasperini per essere matematicamente certa di passare il Girone D come...

? LIVE! Atalanta-Sporting 1-0 : Scamacca porta in vantaggio la Dea al 23?

DIRETTA Europa League, Atalanta - Sporting CP 1 - 0: Scamacca si mangia il raddoppio LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del 'Gewiss Stadium' trae Sporting CPin tempo reale. Formazioni Ufficiali- Sporting CPATALANTA (3 - 4 - 1 - 2): Musso; Scalvini, Djimsiti, ...

Atalanta-Sporting 1-1 LIVE: pari di Edwards Sky Sport

Europa League: in campo Atalanta-Sporting 1-0 LIVE Agenzia ANSA

LIVE TJ - I convocati: ci sono Danilo, Alex Sandro e Locatelli. Allenamento terminato. Nessun cambio in difesa e in attacco

19:59 - LE ULTIME DI FORMAZIONE - Massimiliano Allegri, per la gara contro il Monza, confermerà il 3-5-2: in porta ci sarà Szczesny. In difesa spazio a Gatti, Bremer e Rugani. A centrocampo sulla ...

Formazioni non ancora annunciate

Atalanta - Sporting Lisbona è valevole per la Fase a gironi della competizione Europa League 2023/2024. La partita è in programma il giorno 30 novembre alle ore 18:45 allo stadio Gewiss Stadium di ...