LIVE America’s Cup | preliminari Jeddah in DIRETTA | prima regata per Luna Rossa alle 11 45

(Di giovedì 30 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione delle regate11:34abbraccia la competizione più antica del mondo. Tantissimi curiosi potranno ammirare da vicinissimo le imbarcazioni, sperando nelle buone condizioni del vento per assistere a delle appassionanti regate. 11:31 Piccola variazione di programma.prevista11.45. 11:28 Oggi e domani sono in programma sei regate di flotta (tre al giorno). In gara, oltre, troviamo Team New Zeland, Ineos Britannia, Alinghi, American Magic e K Chnge. Il due dicembre le ultime 2 regate di flotta,della finale con formula match race tra i due migliori equipaggi. 11:24 Nelle regate ...