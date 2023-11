LIVE America’s Cup | preliminari Jeddah in DIRETTA | pazzesca Luna Rossa | é in fuga e guadagna sui neozelandesi!

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione delle regate13:14 Completato il secondo lato di bolina, siamo a metà gara. Stupenda, che aumenta il gap sugli inseguitori portando a 47 i secondi di margine su Orient Express e quasi un minuto e mezzo su New Zeland! 13:12 250 metri di margine persui francesi di Orient Express, che nel frattempo hanno superato New Zeland. Molto più staccate le barche di Ineos Britannia ed Alinghi. 13:10 Virata perfetta per Tita e compagni, che riescono a mantenere una velocità di circa 22 nodi. Altalenanti le velocità delle restanti imbarcazioni, ne approfitta così! 13:09 Testa a testa spettacolare trae ...