LIVE America’s Cup | preliminari Jeddah in DIRETTA | Luna Rossa parte con un podio! Vincono i soliti neozelandesi Tra poco gara-2

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione delle regate12:09 5 minuti e 10 secondi di ritardo per l’imbarcazione italiana, a dimostrazione che il 100% di volo è fondamentale in questo tipo di regate. Quarta posizione per Alinghi, che chiude dinanzi ai francesi di K Challenge. Ricordiamo che i vincitori delle regatedi Villanova i la Geltrù, ovvero American Magic, sono stati squalificati innza. 12:07 Ottima terza posizione per, che tra coloro che hanno perso il volo è stata le più abile nel rimettersi sul foil. 12:05 Seconda posizione per Ineos Britannia. Anche i britannici, come i vincitori, non sono mai caduti dal foil. 12:04 VINCE NEW ZELAND! 10 punti per gli impeccabili Kiwi, dominatori di questa prima regata ...