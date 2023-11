LIVE America’s Cup | preliminari Jeddah in DIRETTA | Luna Rossa da impazzire! Domina la terza regata e rifila distacchi abissali!

Leggi su oasport

(Di giovedì 30 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione delle regate13:31 Si chiude con una splendida vittoria dila giornata inaugurale delle regatediCup a. Domani, sempre dalle 11.30, ci saranno altre tre regate di flotta. 13:30 LA CLASSIFICA DOPO TRE REGATE 1- Team New Zeland 22 punti2-18 3- Ineos Britannia 15 4- Alinghi 15 5- Orient Express 11 6- American Magic 1 13:28 Terzo gradino del podio di questapreliminare dicolto dagli svizzeri di Alinghi. Quarto posto per Ineos Britannia, quinta piazza invece per Team New Zeland. Seconda squalifica in tre gare per American ...