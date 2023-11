Litiga sui social con l’ex marito e lo fa picchiare con un tirapugni e una mazza da baseball | sei arresti a Bari

Leggi su open.online

(Di giovedì 30 novembre 2023) Una donna hato consu TikTok e Instagram e poi ha chiesto a cinque persone di farlo. L’11 ottobre scorso un 43enne di Casamassima in provincia diè stato aggredito in piazza Aldo Moro con mazze da. Prima il commando aveva anche danneggiato la sua auto. Poi lo ha accerchiato e colpito anche quando era a terra. La procura diha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tutti e sei.moglie ha organizzato il pestaggio: «La donna, indispettita e decisa a vendicarsi aveva chiesto ad alcuni suoi familiari e conoscenti di dare un’esemplare lezione alche l’aveva offesa», scrivono i carabinieri in un comunicato. Gli ...