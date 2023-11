Lione | esonerato Grosso | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 novembre 2023) E’ durato poche partite sulla panchina delFabio, il club ha deciso di esonerarlo questa mattina E’ durato poche partite sulla panchina delFabio, il club ha deciso di esonerarlo questa mattina. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il tecnico ex Frosinone ha pagato gli ultimi risultati e non è riuscito a dare la svolta alla squadra. Al suo post ad interim ci sarà Pierre Sage che dirigerà il primo allenamento e sabato sarà in panchina a Lens.