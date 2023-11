L’intervista sulla digitalizzazione dei procedimenti giudiziari alla vice capa dei gip di Milano Maccora | “Qui si rischia il blocco della giustizia”

Leggi su repubblica

(Di giovedì 30 novembre 2023) “Il sistema, considerato l’assetto organizzativo dell’ufficio milanese, non consente la segretezza degli atti, indispensabile nella fase dell’indagini. Nessun allert è previsto per gli atti urgenti. Nessun meccanismo di flessibilità è pensato per le sostituzioni dei magistrati...