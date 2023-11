L’Intelligenza Artificiale | l’ultimo cruccio di Kissinger

Leggi su formiche

(Di giovedì 30 novembre 2023) Che se ne sia andato nel giorno in cui ChatGpt compie il suo primo anno di vita è solo l’ennesimo scherzo del destino. Henry, forse il più famoso segretario di Stato della storia americana nonché premio Nobel per la pace nel 1973, non poteva tacere sule, nello specifico, sullo strumento che porta dietro con sé “una rivoluzione intellettuale”. Questo il titolo del suo editoriale scritto a sei mani – insieme all’ex dirigente di Google, Eric Schmidt, e al ricercatore del Mit di Boston, Daniel Huttenlocher – pubblicato sul Wall Street Journal il 24 febbraio scorso, un’altra ricorrenza significativa (il primo anniversario della guerra in Ucraina) strettamente collegata alla carriera dell’alto diplomatico. “Mentre la stampa ha causato una profusione del pensiero umano moderno, la nuova tecnologia ne ...