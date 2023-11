L’intelligence Italiana è preparata a tutto perché si è allenata con mafie e terrorismo

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 30 novembre 2023) Secondi alcuni il generale Mario Mori è una leggenda della lotta al crimine organizzato e al, per altri è stato un nemico da abbattere per via giudiziaria. Di certo ha passato anni nella veste di imputato nei tribunali (favoreggiamento di Cosa Nostra per ritardata perquisizione del covo di Totò Riina, favoreggiamento del boss Bernardo Provenzano, la trattativa Stato-Mafia): sempre assolto con formula piena o per non aver commesso il fatto. Adesso pubblica un libro, scritto insieme al Capitano Giuseppe De Donno: “La verità sul dossier Mafia-Appalti / Storia, contenuti, opposizioni all’indagine che avrebbe potuto cambiare l’Italia” (Piemme editore). Lo incontriamo a casa sua, a Roma. Generale, qual è la verità nel rapporto tra mafia e appalti?La verità è documentale, nei fatti, nel condizionamento degli appalti pubblici. Non è sempre vero il luogo comune per ...