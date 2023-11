(Di giovedì 30 novembre 2023) Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - "Due nuove indicazioni significano peravere la possibilità di poter raggiungere pazienti con patologie sicuramente molto importanti e poter soddisfare deicon un farmaco che riteniamo essere assolutamentee di valore per i nostri pazient

Linfomi - Sartori (BeiGene) : "Trattamento innovativo per bisogni insoddisfatti"

... due patologie rientrano nei cosiddettinon - Hodgkin, ovvero neoplasie che originano dai linfociti B. In Italia, come "a livello internazionale - continua- abbiamo come missione ...

(Adnkronos) – “Due nuove indicazioni significano per BeiGene avere la possibilità di poter raggiungere pazienti con patologie sicuramente molto importanti e poter soddisfare dei bisogni con un farmaco ...

Tumori, Zinzani (UniBo): "Zanubrutinib rivoluzione per linfoma della zona marginale"

Roma, 30 nov. (Adnkronos Salute) - 'E' una vera rivoluzione' zanubrutinib nel linfoma della zona marginale. 'Non è un chemioterapico, ma un ...