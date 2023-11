Linda Evangelista ha deciso | “Non voglio più andare a letto con nessuno | odio sentire qualcuno respirare accanto a me”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 novembre 2023)mette al primo posto sé stessa. La supermodella – intervistata dal Sunday Times – ha confessato di non ricordarsi più l’ultimo appuntamento galante avuto con un uomo. L’unica certezza che ha è che “è stato prima del Cool-Sculpting“, la procedura di riduzione del grasso alla quale si è sottoposta che, per colpa di un effetto collaterale difficilmente prevedibile, l’ha sfigurata provocandole protuberanze su collo, cosce e seno. Col passare dei mesi, la condizione è andata peggiorando, lasciandola “permanentemente deformata e brutalmente sfigurata“, a tal punto da non riuscire più a riconoscersi ed apprezzarsi davanti allo specchio. Solo dopo cinque tormentati anni dall’operazione,ha preso coraggio e nel 2021 è riuscita ad uscire di casa per la prima volta accettando il suo aspetto. Nell’ultimo anno, poi, ha ...