L’incredibile storia di Rebecca | la bambina farfalla | la sua pelle si distrugge con un semplice tocco

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 30 novembre 2023) Pubblicato il 30 Novembre, 2023è unadi 9 anni di Gorizia, che ogni giorno deve combattere la sua battaglia contro una rara malattia genetica nota come epidermolisi bolossa, detta ance “malattia dei bambini”. La suaè fragile proprio come le ali di unae basta unperrla e farla cadere. Pur trattandosi di una malattia molto rara una speranza esiste e quella speranza si chiama Hassan. Anche Hassan è un bambinoche è riuscito a guarire grazie ad una terapia genetica sviluppata all’Università di Modena dalla Holostem. Tuttavia l’azienda biotech Holostem che ha sviluppato la terapia è in grave crisi finanziaria e la situazione è stata affidata alla Fondazione Enea Tech. Una terapia ...