L’imprenditore come manager della complessità | disponibile il nuovo libro “Startup fundamentals”

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 30 novembre 2023) Nel mondo, secondo stime recenti, fallisce unaogni 3 secondi, ossia circa il 90% di tutte quelle create e il 10% lo fa entro il primo anno dalla fondazione mentre il 70% tra il secondo e il quinto anno. Il principale motivo per cui lefalliscono è la lettura erratadomanda del mercato (42% dei casi). Nel 29% dei casi, invece, la causa è l’esaurimento dei fondi e del denaro personale, seguono altri motiviuna squadra di founder deboli (23%), l’essere battuti dalla concorrenza (19%), una strategia di marketing inadeguata (14%).evitare di incorrere in questi errori? A questa domanda risponde l’ultimodi Nicola Zanetti, CEO e founder di B-PlanNow (https://b-plannow.com/), acceleratore diper progetti in fase di avvio con un ...