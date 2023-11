LIGUE 1 – Lione | esonerato Fabio Grosso I quattro episodi più importanti della sua esperienza all’OL

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 30 novembre 2023) L’del campione del mondo 2006 come allenatore dei Francesi è stata caratterizzata da spionaggi, aggressioni e tensioni di ogni tipo Questa mattina, ilha deciso di esonerare. Come anticipato dal quotidianoL’Equipe, infatti, la società ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico italiano per sostituirlo ad interim, temporaneamente, con Pierre Sage. L’del campione del mondo 2006 come allenatore dei Francesi è stata caratterizzata da spionaggi, aggressioni e tensioni di ogni tipo, tutti elementi più riconducibili ad un film con James Bond piuttosto che ad una squadra di calcio. Vediamo, dunque, iche hanno segnato l’avventura disulla panchina del ...