Ligue 1 | il Lione esonera Fabio Grosso

(Di giovedì 30 novembre 2023), 30 novembre 2023 –, è statoto dal. Fatale per il Campione del Mondo la sconfitta contro il Lilla: nonostante fosse al timone da soli 2 mesi, la mancanza di risultati convincenti e una serie di circostanze sfortunate hanno portato alla sua cacciato.to: una breve esperienza Dopo aver lasciato un’impronta indelebile nel calcio italiano come calciatore, (tutti hanno ancora negli occhi il gol contro la Germania, e soprattutto il rigore decisivo contro la Francia in finale nel 2006)ha intrapreso la carriera da allenatore con grandi speranze e aspettative. Tuttavia, il suo mandato alè stato segnato da una serie di sfide e delusioni, culminato con una secca sconfitta per 3-0 ...

Il, ultimo in classifica in1, ha esonerato Fabio Grosso ed ha affidato temporaneamente la squadra al responsabile delle giovanili, Pierre Sage. Ne da' notizia L'Equipe sul suo sito on line. ...

Il Lione, ultimo in classifica in Ligue 1, ha esonerato Fabio Grosso ed ha affidato temporaneamente la squadra al responsabile delle giovanili, Pierre Sage. Ne da' notizia L'Equipe sul suo sito on ...

Nemmeno Fabio Grosso è riuscito a risollevare il Lione: solo 5 punti in sette partite e ultimo posto in Ligue 1 per l’OL. Il club francese sembra aver già deciso, l’avventura dell’ex terzino è al ...