L’ex Napoli ha deciso | annunciato l’addio al calcio | Ritiro inatteso

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 30 novembre 2023)saluta il: con gli azzurri ha giocato un solo anno e lo ricordano molto di più a Catania Agli anni di Walter Mazzarri come allenatore vengono ricordati con piacere. In queste ultime settimane, con il ritorno del tecnico toscano sulla panchina degli azzurri al posto del francese Rudi Garcia, in Questo articolohaalè stato pubblicato prima Sportnews.eu.