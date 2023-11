L’Europa spinge sui lanciatori Appuntamento con l’Ariane 6 al 2024

Leggi su formiche

(Di giovedì 30 novembre 2023) Pronto a tornare in orbita il lanciatore europeo Ariane 6. A confermarlo il direttore generale dell’Agenzia spaziale europea (Esa), Josef Aschbacher, che ha segnalato come la possibile finestra del primo lancio potrebbe essere tra il 15 giugno e il 31 luglio. Il primo volo del lanciatore franco-tedesco porterà in orbita piccoli satelliti. “Ci sono già 28 ordini prenotati per il nuovo lanciatore”, ha sottolineato Stéphane Israël, amministratore delegato di Arianespace. La prospettiva comune è quella di garantire un accesso europeo stabile allo spazio, “non solo guardando alla fine del decennio, ma anche oltre”, ha aggiunto Aschbacher. I prossimi passi di Ariane 6 Per il direttore dell’Esa, “tra marzo e aprile, se tutti i test in programma andranno bene, sarà possibile definire una o più date specifiche per il lancio inaugurale di Ariane 6”, ma per ora “la finestra ...