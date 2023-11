L’Europa di Draghi | “Ripensare il modello di crescita e diventare uno Stato”

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 30 novembre 2023) Il cuore della sua affermazione si concentra sull'idea di un'Europa che abbraccia una maggiore integrazione politica, un vero Parlamento europeo e un riconoscimento più profondo dell'identità europea oltre a quella nazionale. "Occorre cominciare a pensare a un'integrazione politica europea, a un Parlamento europeo come vero Parlamento dell'Europa", ha dichiaratonel corso di un evento. La sua visione implica una profonda riforma delle strutture politiche e decisionali dell'Unione Europea, una necessità resa evidente dalla sua critica all'allargamento dell'UE alla fine degli anni '90 senza un adeguato aggiornamento delle regole. "Fu un errore colossale alla fine degli anni '90 quando deliberammo l'allargamento... Quello non fu l'errore, l'errore fu non aver modificato le regole che sovrintendono alle decisioni che dobbiamo prendere", ha ...