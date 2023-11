Lecce | detenuto evaso mentre era al “Fazzi” | spari per bloccarlo nel parcheggio Stamattina

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 30 novembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato di polizia penitenziaria Sappe: Purtroppo da quando la sanità penitenziaria è passata dal Ministero della Giustizia alle Regioni sono iniziati i guai non solo per i lavoratori penitenziari, ma anche per i detenuti a cui non viene più garantita un assistenza sanitaria decente. Sono passati 15 anni ed i Dirigenti Generali delle ASL non hanno ancora capito che i detenuti non sono normali cittadini che possono andare in giro anche per problemi medici minimi, ma debbono essere centellinate al massimo le uscite dal carcere, solo per casi veramente gravi. Però questi signori non sono stati nemmeno previdenti poiché hanno mandato via quasi tutti i medici che lavoravano da anni nelle carceri acquisendo conoscenze e professionalità nel trattamento dei detenuti, sostituendoli con personale senza alcuna preparazione specifica e che quindi non ci pensa ...