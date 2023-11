Lecce | Baschirotto | “Nazionale? Un sogno nel cassetto”

Leggi su sportface

(Di giovedì 30 novembre 2023) “Ci stiamo preparando alla partita contro il Bologna, mentalmente e fisicamente. Li stiamo studiando, stanno facendo un grande campionato: è una grande squadra, compatta e che sa quel che fa”. Queste le dichiarazioni del difensore del, Federico, ospite di Radio Serie A con RDS, in merito alla sfida che vedrà i salentini opposti alla formazione di Motta. Sul momento del: “Guardiamo sempre le nostre partite per capire dove abbiamo sbagliato -spiega il giallorosso – L’unico ingrediente che può darci una mano è continuare a lavorare sodo, con tanto lavoro. Fattore fortuna? Io non ci credo, penso che gli episodi a favore arrivino quando lavori bene durante la settimana. Non bisogna farsi distrarre, capita di sbagliare a prescindere dalla fortuna. L’importante è stare sempre sul pezzo, soprattutto mentalmente”. E ...