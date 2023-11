Leadership femminile | in Italia situazione critica

Leggi su funweek

(Di giovedì 30 novembre 2023) Il dibattitono in queste settimane è fortemente polarizzato sulle questioni di genere, ma la questione dellaal-a livello globale- è comunque più attuale che mai. I dati del World Economic Forum attestano la presenza di donne in posizioni dia livello globale al 36,9%, sottolineando progressi rispetto al passato ma indicando anche la lunga strada da intraprendere per una piena parità. Inlaè ancora più, con solo il 29% dei ruoli di potere occupate da donne. Le ricerche sulla femalenon mancano: una in particolare, svolta da Eagly, ha mostrato che le leader hanno un impatto in grado di generare cambiamenti positivi sulle persone e sugli ambienti circostanti grazie a questo ...