Le previsioni meteo per venerdì 1 dicembre 2023

(Di giovedì 30 novembre 2023) Roma Nuvolosità e schiarite nel corso della giornata ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata nuvolosità in ulteriore aumento ma senza precipitazioni associate. Temperature comprese tra +14°C e +20°C. Lazio Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio su tutta la regione dove avremo però molte nuvole in transito. Nessuna variazione in serata mentre nella notte si attendono le prime piogge a partire dai settori nord-occidentali della regione. NAZIONALE AL NORD Al mattino molta nuvolosità in transito al settentrione con piogge sparse e neve sulle Alpi oltre i 1800-2000 metri. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata e in nottata insiste il maltempo con fenomeni anche a carattere temporalesco, specie su Liguria e al Nord-Est e quota neve in calo fin verso i 1100-1400 metri. AL CENTRO Al mattino tempo stabile con cieli poco o irregolarmente ...