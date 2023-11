Le “nuove” basi militari che possono decidere le sorti dell’Indo-Pacifico

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 30 novembre 2023) Il nuovo bastione degli Stati Uniti nel Mar Cinese Meridionale. Le Filippine si avviano a trasformarsi in una sorta di hub logistico per Washington, nonché in un punto d'appoggio strategico sul quale le forze armate statunitensipensare di fare leva per tenere a bada Pechino in una regione carica di tensioni. InsideOver.