Lazio | la notizia su Immobile è sbalorditiva | l’annuncio dell’agente

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 30 novembre 2023) Pochi istanti fa il procuratore di Ciroha rilasciato delle dichiarazioni importanti sull’attaccante della. Con la giornata odierna si concluderanno tutti gli impegni delle coppe europee, con Atalanta, Roma e Fiorentina che saranno impegnate, rispettivamente in Europa League e Conference League. Martedì e mercoledì sono andate in scena, invece, le gare della Champions League, che hanno portato risultati positivi solo alladi Maurizio Sarri, uscita vittoriosa dal confronto con il Celtic per 2-0 grazie alla doppietta realizzata dal solito Ciro. Male, invece, Inter, Milan e Napoli, sconfitte, rispettivamente, da Benfica, Borussia Dortmund e Real Madrid, ma con i nerazzurri che hanno già centrato l’obiettivo qualificazione con due turni di anticipo e che si giocheranno il primo posto nel ...