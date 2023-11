(Di giovedì 30 novembre 2023) La prova dicontro il Celtic è stata convincente. L'assist per il 2-0 di Immobile è stata la ciliegina sulla torta...

Lazio - Sarri : 'Non cambia nulla nella gestione di Immobile. Isaksen? Può fare di più'

Lazio, Isaksen ha convinto: Sarri punterà ancora su di lui col Cagliari

Commenta per primo La prova dicontro il Celtic è stata convincente. L'assist per il 2 - 0 di Immobile è stata la ciliegina ...a puntare ancora su di lui per i prossimi impegni dellatra ...

Lazio, finalmente Isaksen! Rischia Felipe Anderson Fantacalcio ®

SS Lazio: Isaksen conquista Sarri RomaToday

Silvestri, Buongiorno e l'azzardo Jovic: 11 giocatori consigliati al fantacalcio per la 14ª giornata

Il portiere dell'Udinese dà garanzie, così come il centrale granata. In attacco il rossonero contro il Frosinone potrebbe trovare la prima rete stagionale ...

Stefano Pantano sulla Lazio: “Immobile non deve dimostrare nulla. Insigne Non credo che verrà” | VIDEO

A Tag24 Stefano Pantano ha parlato della vittoria della Lazio contro il Celtic, elogiando Immobile e dicendo la sua su Lorenzo Insigne.